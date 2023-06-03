3 июня, 07:03,
обновлено 3 июня, 07:10

Минздрав начал проводить диспансеризацию в новых регионах

Глава ведомства Михаил Мурашко сообщил о проведении дополнительной закупки оборудования

САМАРКАНД, 3 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России начало проводить диспансеризацию в новых регионах, идет дополнительная закупка оборудования. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"Мы уже начали проводить диспансеризацию. Пока идет отработка технологии. Дополнительно будет закуплено оборудование", - сказал он в кулуарах узбекско-российского медицинского форума в субботу.

По словам министра, часть мобильных комплексов для диспансеризации детей будет использована для обследований взрослых. "Часть автомобилей мы использовали для профосмотров детей, они будут доукомплектованы и направлены на обследования взрослых. Мы планируем, что профосмотры будут строиться как в стационарных поликлиниках, так и в выездных ФАПах (фельдшерско-акушерских пунктах - прим. ТАСС) непосредственно в сельской местности", - добавил глава министерства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых российских регионах. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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