Еврокомиссар по вопросам занятости разделяет идею четырехдневной рабочей недели

Николас Шмит считает, что инициатива о сокращении рабочей недели должна исходить от социальных слоев

РИМ, 3 июня. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит назвал "отличной идеей" четырехдневную рабочую неделю. В интервью, опубликованном в субботу в газете La Stampa. Он подчеркнул, что инициатива о сокращении рабочей недели должна исходить от социальных слоев.

"Не я или правительства должны продвигать такие инициативы (четырехдневная рабочая неделя - прим. ТАСС), должны решать социальные силы. Но мне кажется, это отличная идея. Уже многие компании в Европе и Великобритании применяют такую модель. И исследование Оксфордского университета продемонстрировало, что где бы ни работали на протяжении четырех дней, снижается число прогулов, атмосфера в компании улучшается, а продуктивность увеличивается", - сказал еврокомиссар.

Он также отметил, что дистанционная работа, получившая широкое распространение во время пандемии, сохранится как тенденция, но есть потребность и в посещении рабочих мест. "В любом случае удаленная работа не означает готовность 24 часа в сутки. Необходимо соблюдать нормы и гарантии, уважать социальный договор и права трудящихся", - добавил он.

В середине октября 2020 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели. Впервые с этой инициативой он выступил летом 2019 года, когда занимал пост премьер-министра. Он отмечал, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней, в экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг. Медведев отмечал, что этот процесс должен идти без сокращения зарплаты.

При этом в правительстве считают, что введение в России четырехдневной рабочей недели нецелесообразно, так как действующее законодательство позволяет работодателям гибко организовывать рабочее время в компании.

В Европе внедрение четырехдневной рабочей недели в некоторых странах поощряется, все больше компаний и промышленных предприятий применяют такую модель.