3 июня, 07:58

В Энергодаре и Запорожской АЭС не выявили превышения пороговых уровней радиации

В пресс-службе ФМБА сообщили, что сводный отряд медико-санитарного обеспечения аварийной готовности приступил к круглосуточному дежурству

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Превышения пороговых уровней радиации на территории Энергодара и Запорожской АЭС не фиксировались. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России по итогам рабочей поездки руководителя ведомства Вероники Скворцовой в новые регионы.

"Уже проведены радиационные измерения на территории города Энергодар и Запорожской атомной электростанции. Превышений пороговых уровней радиации не выявлено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сводный отряд медико-санитарного обеспечения аварийной готовности приступил к круглосуточному дежурству и находится в постоянной готовности для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций радиационного характера на территории.

В Энергодарской медсанчасти развернуто специализированное отделение на 10 коек для приема пострадавших при возникновении радиационной аварии. Также проведены тренировки по радиационной безопасности, использованию дозиметрических приборов, организации санитарно-пропускного режима, санитарной обработки пострадавших.

С 1 июня ФМБА приступило к медицинскому и санитарно-эпидемиологическому обслуживанию жителей Энергодара и работников Запорожской атомной электростанции. Энергодарская специализированная медико-санитарная часть стала филиалом южного окружного медицинского центра ФМБА, также в Энергодаре создали межрегиональное управление агентства и обеспечивающий его работу центр гигиены и эпидемиологии.

Центр гигиены и эпидемиологии проводит лабораторно-инструментальные исследования объектов окружающей среды, вредных производственных факторов, а также санитарно-эпидемиологические экспертизы. В его структуру, в частности, входит радиационный аварийно-дозиметрический медицинский центр. 

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