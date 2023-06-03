В медсанчасть Энергодара передали оборудование стоимостью почти 230 млн рублей

В город также направили отряд медиков ФМБА из Ростовской области и Ставропольского края

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Медицинское оборудование стоимостью почти 230 млн рублей закупили и доставили в Энергодар для переоснащения медсанчасти. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России по итогам рабочей поездки руководителя ведомства Вероники Скворцовой в новые регионы.

С 1 июня ФМБА России приступило к медицинскому и санитарно-эпидемиологическому обслуживанию жителей Энергодара и работников Запорожской атомной электростанции.

"Для технологического переоснащения медико-санитарной части южным окружным медицинским центром ФМБА было закуплено и доставлено в Энергодар новейшее современное медицинское оборудование стоимостью почти 230 млн рублей - новые операционные, С-дуга и цифровые рентгеновские аппараты, дыхательные и наркозные аппараты, мониторинговые системы, автоматизированные лабораторные комплексы и многое другое", - говорится в сообщении.

Также идут набор и обучение сотрудников из числа местных жителей. Заявление о приеме на работу написали 535 сотрудников. Дополнительно в Энергодар направили отряд медиков ФМБА России из Южного федерального округа - Ростовской области и Ставропольского края. Были налажены телемедицинские консультации. При необходимости данные ЭКГ, холтеровского мониторирования и КТ направляются в окружной центр ФМБА России, где эксперты ведут консультации в режиме реального времени.

Скворцова, в частности, встретилась с сотрудниками медсанчасти и межрегионального управления ФМБА. Они обсудили перспективы развития медицины Энергодара, первоочередные задачи и пути их решения.

"Сотрудники выразили особую благодарность за работу в городе сводных медицинских отрядов ФМБА России, которые с декабря 2022 года начали проводить диспансеризацию местных жителей. За это время врачи осмотрели более 11 тыс. человек, из них - почти 4 тыс. детей. Часть пациентов была направлены на консультации и госпитализации в федеральные медицинские учреждения ФМБА России. И эта работа будет продолжена", - говорится в сообщении.