На Ставрополье вновь объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом и ветром

В МЧС предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях природного характера

ПЯТИГОРСК, 3 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Ставропольском крае из-за ливней, града, гроз и шквалистого ветра. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"По данным ставропольского Гидрометцентра, в период с 15:00-17:00 и до конца суток 3 июня, в течение суток 4, 5 и 6 июня на территории края местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в связи с этим возможны чрезвычайные ситуации и происшествия природного характера, связанные с подтоплением низменных частей местности в населенных пунктах и на автодорогах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП. Также возможны нарушения в работе транспорта, повреждения линий связи и ЛЭП, повреждения кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций.

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю рекомендует пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Пешеходам и водителям следует проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.