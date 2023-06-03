В Кишиневе начался марш протеста против отмены празднования Дня Победы

В нем принимают участие несколько сотен человек

КИШИНЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Марш против законодательной инициативы об отмене в Молдавии празднования Дня Победы, которую выдвинула контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности, начался в Кишиневе. Он проходит без партийных флагов, однако к акции присоединились депутаты от партий "Шор" и "Возрождение".

Колонна из сотен людей направилась от железнодорожного вокзала к центру города, они скандируют "Руки прочь от Победы", "У нас один День Победы - это 9 мая", "Мы наследники победителей", "Фашизм не пройдет". Они несут копию Знамени Победы, портреты ветеранов Великой Отечественной войны, а также плакаты, передает корреспондент ТАСС с места события. Акция проходит мирно, полиция сопровождает колонну, но в действия демонстрантов не вмешивается. На прошлой неделе митинг в защиту Дня Победы прошел перед зданием парламента, его организовала Партия социалистов.

Представители Партии действия и солидарности, которая поддерживает президента страны Майю Санду, в мае зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне. При этом выходной день предложено перенести с 9 на 8 мая. В пояснительной записке к документу указано, что "изменение обусловлено необходимостью отказа от идеологической интерпретации и восприятия в молдавском обществе исторических данных, связанных со Второй мировой войной".

Ранее в Молдавии название праздника со скандалом уже меняли на День Победы и памяти павших героев за независимость Родины. В прошлом году власти приняли решение о запрете георгиевской ленты - за демонстрацию и распространение этого символа предусмотрены штрафы от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от $250 до $500).

По разным оценкам, в Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на марш "Бессмертного полка" на улицы Кишинева выходят сотни тысяч людей, В Кишиневе шествие возглавляют бывший президент республики Игорь Додон и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.