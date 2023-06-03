В центре "Машук" более 70 чиновников из КБР смогут повысить уровень профподготовки

Для них проведут лекции и занятия по командной проектной работе

НАЛЬЧИК, 3 июня. /ТАСС/. Первая образовательная программа корпоративного университета "Эльбрус" началась в центре знаний "Машук" в Пятигорске. Больше 70 руководителей сельских администраций, сотрудников районных муниципалитетов смогут повысить уровень профессиональной подготовки, сообщил в субботу глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"В Пятигорске в центре знаний "Машук" стартовала первая образовательная программа корпоративного университета "Эльбрус". Цель программы - повышение уровня профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих. Это делается для того, чтобы качество работы с людьми в администрациях и министерствах стало лучше", - написал Коков в Telegram-канале.

По его словам, в числе участников - руководители сельских администраций, сотрудники районных муниципалитетов, всего больше 70 служащих. Курс программы включает лекции, дискуссии и занятия по командной проектной работе в области ключевых направлений развития региона.

"Их научат работать в команде, быть эффективнее, помогут выявить свои сильные и слабые стороны и усовершенствоваться. Они смогут лучше планировать и организовывать работу, создавать полезные для жителей республики проекты, научатся держать с ними обратную связь", - добавил глава республики.

Коков отметил, что в Послании Федеральному собранию в феврале президент Владимир Путин отметил огромную роль местного самоуправления в решении проблем граждан, подчеркнул важность его развития.

"Рост доходов республики позволяет делать это системно, путем повышения их квалификации с помощью образовательных программ. Уверен, что конечным результатом этой образовательной программы станет формирование команды, слаженно и целенаправленно работающей на повышение качества жизни наших граждан", - подчеркнул глава КБР.