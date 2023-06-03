Французский журналист сообщил, что на стороне России сражаются не менее 15 его сограждан

По словам Винсента Перфетти, они находятся в Донбассе с 2014 года

ДОНЕЦК, 3 июня. /ТАСС/. Участие в сражениях на стороне России в Донбассе принимают как минимум 15 граждан Франции. Об этом ТАСС сообщил французский оппозиционер, журналист Винсент Перфетти.

"По меньшей мере 15 французов воюют в Донбассе с 2014 года", - рассказал он. В качестве примера он назвал Сергея Мунье, имена всех сограждан он не раскрыл, так как во Франции у них могут возникнуть проблемы.

По его словам, уроженец Луганска Мунье много лет назад был усыновлен французом, но в 2014 году возвратился на родину и вступил в появившееся тогда ополчение. При этом, как уточнил Перфетти, французские СМИ назвали Мунье террористом и военным преступником.