3 июня, 10:31
Военная операция на Украине

Французский журналист сообщил, что на стороне России сражаются не менее 15 его сограждан

По словам Винсента Перфетти, они находятся в Донбассе с 2014 года

ДОНЕЦК, 3 июня. /ТАСС/. Участие в сражениях на стороне России в Донбассе принимают как минимум 15 граждан Франции. Об этом ТАСС сообщил французский оппозиционер, журналист Винсент Перфетти.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"По меньшей мере 15 французов воюют в Донбассе с 2014 года", - рассказал он. В качестве примера он назвал Сергея Мунье, имена всех сограждан он не раскрыл, так как во Франции у них могут возникнуть проблемы.

По его словам, уроженец Луганска Мунье много лет назад был усыновлен французом, но в 2014 году возвратился на родину и вступил в появившееся тогда ополчение. При этом, как уточнил Перфетти, французские СМИ назвали Мунье террористом и военным преступником. 

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УкраинаРоссияФранцияВоенная операция на Украине
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