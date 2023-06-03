В сервисе Russpaass стали доступны три новых автомобильных маршрута по Москве

Один из них предполагает возможность увидеть город с высоты птичьего полета

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Новые маршруты автомобильных прогулок по столице, соединяющие смотровые площадки, мосты и кинодостопримечательности, опубликовали на russpass.ru. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

"Туристический сервис Russpaass выпустил три новых тематических маршрута по столице. Программы позволяют объехать удаленные друг от друга достопримечательности за один день", - говорится в сообщении.

Маршрут "Москва - город кино" начинается на ВДНХ, где находится Центральный музей кино. За несколько часов автолюбители могут побывать на "Мосфильме" и в старейшем кинотеатре столицы "Художественный", посетить музей-киноклуб "Эльдар", основанный режиссером Рязановым, и пообедать в кафе, которое находится в здании Союза кинематографистов.

"Маршрут "На семи холмах" помогает увидеть Москву с высоты птичьего полета с лучших точек. Шесть смотровых площадок на разных концах столицы получится объехать за несколько часов. А маршрут "Соединяя берега" позволяет посмотреть на город по-новому, изучив по дороге архитектурные ансамбли семи мостов города, включая Большой Каменный, Живописный мосты, Парящий мост в "Зарядье" и даже Ростокинский акведук", - добавили в комитете.

Карту каждого маршрута и больше узнать о его остановках, в том числе забронировать рекомендуемые кафе и рестораны можно на сайте russpass.ru. На карте маршрутов также можно выбрать и другие пути перемещения между точками, кроме поездки на автомобиле, - пешую прогулку или поездку на общественном транспорте. Однако вариант использования личного автомобиля или каршеринга в этих маршрутах представлен как оптимальный.

О сервисе

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. Там можно забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться готовым предложением.

Russpass разработали по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует Комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий столицы.