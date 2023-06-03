3 июня, 10:45

В Москве планируют построить шесть электродепо до 2029 года

Их создадут для обслуживания действующих Замоскворецкой, Сокольнической и Большой кольцевой линий, а также для перспективных Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой веток метро

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. В Москве для обеспечения действующих и перспективных линий метро до 2029 года планируют построить шесть электродепо. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Электродепо - это сердце метрополитена. Здесь проходят подготовку и ремонт поезда, фактически это мини-заводы, способные производить сложнейшие технологические операции. Темпы развития метрополитена требуют увеличения количества депо - до 2029 года мы планируем построить еще шесть таких комплексов", - сказал он.

По словам главы стройомплекса, новые депо появятся для обслуживания действующих Замоскворецкой, Сокольнической и Большой кольцевой линий, а также для перспективных Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой веток.

Заместитель мэра также напомнил, что за последние 11 лет построили и открыли после реконструкции 11 депо, которые дали городу около 8 тыс. рабочих мест. 

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