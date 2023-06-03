Собянин сообщил о более 30 цифровых проектах, работающах в сферах ЖКХ и энергетики Москвы

По словам мэра столицы, в городе более 30 тыс. жилых домов и объектов бюджетной сферы, в частности, оснащены умными счетчиками на тепло и воду

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства столицы обеспечивают инновационные технологии, реализуются более 30 цифровых проектов. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня в столице - больше 30 цифровых проектов в сфере ЖКХ и энергетики. С ними город становится более комфортным для москвичей", - написал мэр.

Он уточнил, что с 2015 года оснащены умными счетчиками на тепло и воду более 30 тыс. жилых домов и объектов бюджетной сферы столицы. Данные передаются автоматически. Информация с датчиков на опорах уличного освещения также поступает в управляющую систему, что позволяет специалистам в режиме онлайн регулировать яркость, напряжение, сразу видеть неполадки.

"Контроль качества воздуха. Жители всех районов Москвы могут получить данные на сайте Мосэкомониторинга. Информация поступает с 56 автоматических станций, которые стоят рядом с автотрассами, предприятиями, на жилых и природных территориях", - добавил Собянин.

Кроме того, в городе ведется цифровой контроль уборки и вывоза снега. Почти вся столичная коммунальная техника оборудована системой ГЛОНАСС и датчиками, которые фиксируют перемещение и уровень топлива. Трехмерное лазерное сканирование кузова на снегосплавных пунктах позволяет с высокой точностью вычислить объем привезенного снега.

"Москва применяет цифровые технологии "умного мегаполиса" во многих сферах. Особенно в ЖКХ, где нужен круглосуточный контроль за бесперебойной работой систем. Развитая инфраструктура связи в столице позволяет оперативно получать информацию с разных устройств, анализировать ее и быстро устранять неполадки. Благодаря этому коммунальные системы работают как часы", - заключил мэр.