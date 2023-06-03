В Крыму опровергли информацию о минировании войсками России химзавода "Крымский титан"

По словам председателя Госсовета республики Владимира Константинова, украинская сторона пытается спрятать под маской таких заявлений отсутствие успехов на фронте

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Заявления украинской стороны о якобы готовящейся провокации на химическом заводе "Крымский титан" и его минировании российскими войсками не соответствует действительности, сообщил ТАСС в субботу председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

"Отсутствие успехов на фронте они пытаются спрятать под маской таких заявлений и пиар-акций. В этом у них большой опыт. Ориентированы эти акции на внутреннего потребителя. Киевская хунта под руководством своих западных хозяев превратила украинское общество в этакий информационный "макдональдс": людям каждый день скармливают информационный фаст-фуд, лишь бы хоть чем-то заправлять эти разжиженные мозги. Иррациональна сама суть этого заявления. Что мы минируем, что взорвется вместе с семью областями Украины и Турцией, этот балабол не уточнил? Думаю, стал бы уточнять, выглядел бы еще глупее", - сказал Константинов.

Ранее глава подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин в своем Telegram-канале опубликовал обращение, где заявил о минировании химзавода в Армянске российскими войсками.

По данным Башкирской содовой компании, которая в апреле 2022 года запустила производство на заводе, "Крымский титан" является крупнейшим производителем диоксида титана пигментного качества на территории Восточной Европы, в его составе два цеха. Также здесь производится минеральное удобрение аммофос, сернокислый алюминий, жидкое стекло.