Кравцов считает, что поддержка школьных театров должна быть заложена в нацпроект

По словам министра просвещения, сейчас школьные театры активно развиваются и необходимо детально проработать возможности их поддержки в следующем учебном году

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Поддержку школьных театров необходимо заложить в национальный проект "Образование" в случае его дальнейшего продления. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время круглого стола по обсуждению форм поддержки школьных театров, который прошел во время Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области.

"Нужно популяризировать школьные театры, в том числе и в небольших городах. Если будет принято решение о проекте нацпроекта "Образование", то такие возможности туда будут заложены", - сказал Кравцов.

Он также отметил, что сейчас школьные театры активно развиваются и необходимо детально проработать возможности их поддержки в следующем учебном году.

По словам начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, сейчас запускается новый грантовый конкурс, в котором могут принять участие, в том числе и школьные театры из небольших городов.

"Школьный театр - для нас одно из приоритетных направлений, и мы сможем поддержать школьные театры через гранты", - сказал он.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры - одно из крупных ежегодных культурных событий в стране, приуроченных ко дню рождения А. С. Пушкина. По традиции праздник ежегодно проходит в первые выходные июня. На площадке у ветряной мельницы в усадьбе "Михайловское" пройдет ключевое событие проекта Российского движения детей и молодежи "Школьная классика". Дни Пушкинской поэзии и русской культуры вошли в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина в 2024 году.