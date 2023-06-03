3 июня, 11:36

"Росатом" планирует локализовать производство радиофармпрепаратов в Узбекистане

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что российские специалисты имеют уникальные компетенции для создания радиофармпрепаратов

САМАРКАНД, 3 июня. /ТАСС/. Россия выбирает площадку для локализации производства радиофармпрепаратов в Узбекистане, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Росатом" сейчас выбирает площадку", - сказал министр в кулуарах узбекско-российского форума в субботу.

Ранее министр заявил, что российские специалисты имеют уникальные компетенции для создания радиофармпрепаратов.

Госкорпорация "Росатом" входит в пятерку крупнейших мировых поставщиков сырьевой изотопной продукции, применяемой в диагностике и лечении онкологических заболеваний. В начале 2023 года в Обнинске (Калужская область) началось строительство нового завода Росатома по производству изотопной продукции медицинского назначения. С открытием завода госкорпорация обеспечит технологический суверенитет России в области производства радиофармпрепаратов. После начала производства завод станет ведущим предприятием в Европе, выпускающим радиофармпрепараты по расширенной номенклатуре. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичУзбекистанРоссия
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