В соборе Святого престола провели покаянный молебен после осквернения папского алтаря

Мужчина, страдающий психическим расстройством, ранее забрался на алтарь и обнажился

ВАТИКАН, 3 июня. /ТАСС/. Ритуал покаянного молебна провели в соборе Святого Петра после того, как в четверг мужчина забрался на центральный алтарь под бронзовым балдахином Бернини, установленным над захоронением апостола Петра, и обнажился. Этот акт был квалифицирован как осквернение, пишет в субботу агентство ANSA со ссылкой на ватиканских представителей.

Как сообщали СМИ, 34-летний мужчина, страдающий психическим расстройством, сделал это в знак протеста против конфликта на Украине. Он был задержан и передан итальянской полиции. Отмечалось также, что у него был польский паспорт, и ему предписано покинуть территорию Италии.