В Германии прошла образовательная акция по случаю предстоящего дня русского языка

В Русском доме в Берлине провели диктант

БЕРЛИН, 3 июня. /ТАСС/. Образовательная акция, посвященная предстоящему Дню русского языка, прошла в субботу в Русском доме (РДНК) в Берлине. Совместно с Институтом русского языка Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова был проведен диктант - был зачитан отрезок из романа Вениамина Каверина "Два капитана".

Как передает корреспондент ТАСС, в акции приняли участие прежде всего дети, которые изучают русский язык как иностранный или как второй родной. На мероприятие пришли также жители Берлина старшего поколения, желающие проверить свои базовые знания по орфографии и пунктуации. Всего диктант написали около 50 человек.

"Язык очень важен для детей и особенно для детей-билингвов, - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС преподаватель русского языка из образовательного центра при РДНК. - Он - как мост между культурами, между членами семьи разного поколения. Сегодняшняя акция - возможность сохранить связь с культурой, с носителями русского языка. Мероприятия такого рода безусловно, помогают, они несут объединяющую функцию. В зале сегодня сидят и родители с детьми, и внуки с бабушками".

День русского языка учрежден ООН в 2010 году и отмечается в день рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 6 июня.