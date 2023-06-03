Участники из России и США победили в международном конкурсе чтецов "Живая классика"

Первое место заняла Алиса Гусева из Костромской области с рассказом Бориса Шергина "Зеркальце"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Суперфинал международного конкурса юных чтецов "Живая классика" состоялся в Москве в субботу, победили участники из России и США, сообщила пресс-служба фонда "Живая классика".

"3 июня на главной сцене фестиваля "Красная площадь" состоялся суперфинал международного конкурса юных чтецов "Живая классика". Несмотря на страшный холод, проливной дождь и отнюдь не летнее настроение 10 школьников из России, Мексики, США, Эстонии, Сирии и Армении мужественно соревновались за звание лучшего чтеца этого года, даря свое вдохновение зрителям", - говорится в сообщении.

Первое место заняла Алиса Гусева из Костромской области с рассказом Бориса Шергина "Зеркальце". На втором оказалась Дана Ревазова из Северной Осетии - Алании со стихотворением в прозе "Голуби" Ивана Тургенева. "Бронза" оказалась у Артура Тишкова-Робертса из США, прочитавшего рассказ "День рождения дерева" Ксении Драгунской.

"В этом году суперфинал прошел в экстремальных условиях: холод и дождь стеной. <…> От холода было трудно даже разговаривать", - привели в пресс-службе слова президента фонда "Живая классика" Марины Смирновой. Она отметила, что зрители не разошлись под дождем и поддерживали участников.

В жюри конкурса вошли актер Дмитрий Дюжев, детская писательница Тамара Крюкова, актер Игорь Скрипко, писатель-фантаст Дмитрий Емец, педагог по актерскому мастерству, декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов и кастинг-директор, режиссер Елизавета Шмакова. Конкурс проводится в 13 раз. Участвовать в конкурсе может любой школьник от 10 до 17 лет. В 2023 году в конкурсе соревновались учащиеся из 85 регионов России и 50 стран мира.