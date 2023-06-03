В Сибири прогнозируют аномальную жару до +36 градусов

Как сообщают региональные управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха будет до 10 градусов выше климатической нормы

ТАСС, 3 июня. Аномально жаркую погоду с температурой воздуха до +36 градусов прогнозируют в ближайшие несколько дней во всех регионах Сибирского федерального округа, кроме Иркутской области, сообщают региональные управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, с 4 по 7 июня в Красноярске ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов выше климатической нормы, сообщает Среднесибирское УГМС. Также 4 июня в центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии температура воздуха днем местами поднимется до +30 градусов, местами ожидаются грозы. В Республике Тыва сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

Обь-Иртышское УГМС сообщает, что местами в Омской области по 6 июня ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 10 и более градусов. Столбик термометра поднимется до +36 градусов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ближайшие дни в Кемеровской области и в Республике Алтай воздух прогреется до +30 градусов, в Новосибирской, Томской областях и в Алтайском крае - до +35 градусов.

При этом в Иркутской области ожидаются заморозки до -2 градусов, передает Иркутское УГМС. Днем температура воздуха повысится до +22 градусов.