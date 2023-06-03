3 июня, 13:25

В Херсонской области создали региональное агентство новостей

Врио губернатора региона Владимир Сальдо пожелал сотрудникам информационного агентства продуктивной работы

ГЕНИЧЕСК, 3 июня. /ТАСС/. Херсонское агентство новостей начало работать в Херсонской области. Об этом в субботу сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"В нашем регионе создано Херсонское агентство новостей. Уверен, что агентство станет лидером Херсонской области по оперативному информированию граждан о важных событиях в жизни региона, в том числе связанных с вопросами обеспечения безопасности. Это именно тот источник информации, которому жители могут доверять и, пользуясь полученными сведениями, делать верные выводы и принимать правильные решения", - написал Сальдо.

Врио главы региона также пожелал сотрудникам информационного агентства продуктивной работы. 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир Васильевич
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