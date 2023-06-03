На Дону впервые прошла инклюзивная парусная регата для людей с инвалидностью

В ней приняли участие более 200 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июня. /ТАСС/. Парусная регата для людей с нарушениями зрения и слуха впервые прошла в Ростове-на-Дону в рамках фестиваля инклюзивного взаимодействия "Паруса духа", сообщили ТАСС в субботу в управлении информации и общественных связей Ростовской атомной электростанции.

"В Ростове-на-Дону мы проводим фестиваль и парусную регату впервые. У некоторых участников уже есть соревновательный опыт, часть людей с инвалидностью сели в яхту впервые. Остальные участники фестиваля задействованы в мастер-классах, в том числе по завязыванию узлов, и других инклюзивных локациях на набережной реки Дон. Участие в них принимают не только люди с ограниченными возможностями здоровья, так как мероприятие направлено на взаимодействие и выстраивание гармоничных отношений между здоровыми людьми и людьми с инвалидностью", - сказал собеседник агентства.

По словам заместителя министра труда социального развития Ростовской области Ольги Порядочной, поприветствовавшей участников фестиваля, подобные мероприятия позволяют людям с инвалидностью адаптироваться в обществе.

"Благодаря реализации программы "Доступная среда" на сегодняшний день в Ростовской области адаптировано более 1,9 тыс. социально значимых объектов. У нас инвалиды обеспечиваются техническими средствами реабилитации, работают службы социального такси, пункты проката технических средств реабилитации, развивается инклюзивное образование, адаптивная физическая культура и спорт. Сегодняшнее мероприятие является, на мой взгляд, одним из таких ярких примеров, потому что в нем может принять участие любой человек независимо от его особенностей, попробовать проявить свои возможности и достигнуть поставленных целей", - отметила Порядочная.

Инклюзивная парусная регата в рамках фестиваля "Паруса духа", организаторами которой выступают концерн "Росэнергоатом" и Ростовская атомная электростанция, ранее проводилась в Волгодонске Ростовской области. За время проведения фестиваля его участниками стали более 200 человек с особенностями здоровья.