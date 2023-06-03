Медведев поздравил Рауля Кастро с 92-летием

Зампредседателя Совета безопасности РФ отметил, что для многих поколений кубинского народа он является символом борьбы за идеалы свободы и независимости страны

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с лидером Кубинской революции Раулем Кастро по случаю его 92-летия.

"Медведев сердечно поздравил Кастро с днем рождения, пожелал ему доброго здоровья, благополучия и долголетия. Зампред Совбеза РФ отметил, что для многих поколений кубинского народа Кастро является символом борьбы за идеалы свободы и независимости страны. Кроме того, он поблагодарил Кастро за многолетнее плодотворное сотрудничество и большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между нашими государствами", - рассказали в секретариате замглавы российского Совбеза.

Медведев также передал Кастро поздравления и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

Рауль Кастро - кубинский политический и государственный деятель. Родился 3 июня 1931 годы. В 2008-2018 годах был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы (до 2019 года это был высший государственный пост в стране). Также с 2011 по 2021 годы был первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы.