В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града

В МЧС сообщили, что ожидается усиление ветра до 23 м/с

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Ростовской области предупреждает жителей региона о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 23 м/с до понедельника.

"3 и 4 июня местами по югу и востоку Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с", - говорится в сообщении главка.

В связи с этим прогнозируется возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением слабо закрепленных конструкций, повреждением кровли зданий.

Во вторник на Ростов-на-Дону обрушились проливные дожди и сильный ветер. Непогода стала причиной ряда происшествий, в числе которых обрушение трибун для зрителей на гребном канале "Дон". В результате инцидента погибла женщина и пострадали 36 человек, в том числе дети.