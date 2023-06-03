В Париже работники Disneyland устроили забастовку с требованием повысить зарплаты

По сведениям телеканала BFM, некоторые из запланированных в парке мероприятий могут не состояться в связи с акцией

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Работники парка аттракционов Disneyland в пригороде Парижа устроили новую забастовку, требуя повышения зарплат. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM.

По его данным, некоторые из запланированных в парке мероприятий могут не состояться в связи с акцией.

Речь идет о четвертой забастовке сотрудников Disneyland, которые требуют от руководства повышения ежемесячных зарплат на €200 и улучшения условий труда.

Прошлая забастовка аниматоров, работников гостиниц и ресторанов, охранников и операторов аттракционов состоялась во вторник. По данным канала, в ней приняли участие более 1 тыс. человек.