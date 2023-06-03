Рейсы между Россией и Вьетнамом могут возобновить в полном объеме в 2023 году

Как сообщил диписточник, стороны усиленно работают над этим вопросом

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Прямые рейсы между Россией и Вьетнамом могут быть возобновлены в полном объеме в текущем году. Об этом сообщил ТАСС диписточник.

"Стороны усиленно работают над этим вопросом. Надеемся, в текущем году все получится", - информировал собеседник агентства.

Ранее в субботу авиакомпания "Ираэро" сообщила, что с 4 июня этого года открывает прямые международные рейсы по маршруту Иркутск - Ханой - Иркутск на самолетах Superjet-100. Полеты будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям.