Школьные театры из пяти регионов представили под Псковом свои постановки

Финалистами проекта стали коллективы Ростовской, Нижегородской и Тамбовской областей, Краснодарского края и Москвы

ПСКОВ, 3 июня. /ТАСС/. Школьные театральные коллективы из пяти регионов России представили свои постановки в финале всероссийского проекта "Школьная классика", который состоялся в субботу на территории музея-заповедника "Михайловское" в Псковской области в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры, передает корреспондент ТАСС.

"Нам выпадает огромная миссия открыть этот фестиваль. <...> Давайте начнем просмотр лучших театров России, школьных театров. Их выбрано сегодня пять, из разных регионов России. Это Ростов, Краснодар, Москва, Тамбов. Мы начинаем просмотр любительских школьных театров", - сказал народный артист Российской Федерации, ректор театрального института имени Б. Щукина Евгений Князев на церемонии открытия мероприятия.

Для коллективов-участников финала "Школьной классики" была организована культурная программа с посещением экскурсий по музею-заповеднику, а также образовательные сессии и репетиции под руководством главного режиссера проекта и преподавателей Театрального института им. Б. Щукина.

Финалистами проекта стали коллективы Ростовской, Нижегородской и Тамбовской областей, Краснодарского края и города Москвы. Участниками проекта в этом году стали 1 141 коллектив из 76 регионов страны, что более чем вдвое превышает количество участников прошлого года.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры - это одно из самых посещаемых культурных мероприятий Псковской области. В 2022 году праздник посетили более 40 тыс. гостей. Само мероприятие имеет богатую историю и проводится ежегодно с 1967 года. В этом году праздник приурочен к 224-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина и ко Дню русского языка.