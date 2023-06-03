3 июня, 15:24

Часть Владимирской области осталась без электроснабжения из-за града

Ведутся восстановительные работы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Часть Владимирской области осталась без электричества из-за сильного ветра и крупного града. Об этом в субботу сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"Энергетики устраняют последствия атмосферного фронта. Сегодня в ряде районов Владимирской области шквалистый ветер и град размером с перепелиное яйцо повредили объекты электросетевого комплекса. Есть отключения энергии", - написал он.

По словам губернатора Владимирской области, для устранения последствий непогоды оперативно направлены бригады энергетиков филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго". Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании "Владимирэнерго", удар стихии в основном пришелся на южную, восточную и юго-восточную части области. Сколько жителей остались без электроснабжения, на данный момент неизвестно. "Работает оперативный штаб, контролирующий ход восстановительных работ. Осуществляется информационный обмен между энергетиками, правительством области, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки", - добавил Авдеев. 

Теги:
РоссияАвдеев, Александр АлександровичВладимирская область
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