Мезенцев сообщил, что дети из Донбасса ездили на отдых в Белоруссию на законных основаниях

Они отправлялись туда с согласия родителей или опекунов, добавил госсекретарь Союзного Государства

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Дети из Донбасса, которые ездили на отдых в санатории Минской области, посещали Белоруссию с соблюдением всех законных процедур, с согласия родителей или опекунов. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Союзного Государства (СГ) Дмитрий Мезенцев.

"Режим опекунства, режим согласования с родителями права переезда детей в Белоруссию соблюдался в полной мере. Даже в этом случае все документы без каких-либо изъятий были в порядке. Одному из руководителей детского учреждения Министерство образования ЛНР готовило доверенность на право переезда 30 детей-сирот в Белоруссию с гарантированным возвращением", - сказал он.

Мезенцев уточнил, что, согласно решению руководящих органов союза, более 2 тыс. детей из ДНР и ЛНР побывали в оздоровительных лагерях в Минской области. "Эти ребята переживали в последние годы не лучшее время - напряжение, тревога, невозможность побывать в школе в тот или иной день. Они приехали к друзьям, сверстникам в Белоруссию, посмотрели на красивую республику, побывали у врачей, кому нужно, повеселились, пообщались. И выяснилось, что у них одни и те же интересы, очень близкие взгляды на жизнь", - подчеркнул государственный секретарь СГ.

Ранее Мезенцев сообщал, что осенью прошлого года структуры СГ передали два автобуса для перевозки воспитанников школы олимпийского резерва в Донецке и спортивного колледжа в Луганске. Помимо этого, республикам Донбасса предоставили интерактивные системы обучения, лингафонные классы и компьютеры, воду, продукты питания, спортивную одежду и инвентарь. По его словам, в текущем году планируется доставить в ЛНР более 250 компьютеров, а в целом структуры Союзного государства России и Белоруссии и дальше будут предоставлять гуманитарную помощь республикам Донбасса.