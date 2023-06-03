Волонтеры и школьники приняли участие в субботниках к Дню эколога в Ленинградской области

Мероприятие проходит в рамках благотворительного проекта "Возродим лесопарк имени П. Г. Антипова вместе"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Экологические субботники с участием волонтеров и школьников провели в новом памятнике природы "Бухта Желтая" и в лесопарке имени Петра Антипова в Волхове в Ленинградской области. Мероприятия приурочили к Дню эколога, сообщила в субботу пресс-служба администрации региона.

"В память о ветеране Великой Отечественной войны, заслуженном лесничем Ленинградской области Петре Антипове волонтеры и активисты провели субботник в волховском лесопарке его имени. <…> Мероприятие проходит в рамках благотворительного проекта "Возродим лесопарк имени П. Г. Антипова вместе" и приурочено к Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды", - говорится в сообщении.

Более 50 человек привели лесопарк в порядок, убрали мусор, расчистили лесопарк от сухостоя и валежника.

"Приятно видеть, что в уборке лесопарка заинтересовано не только старшее поколение, но и молодое, а именно школьники и студенты нашего региона. Ведь одной из главных целей субботника является патриотическое и духовно-нравственное воспитание, а также сохранение исторической памяти и увековечение подвигов героев Отечества. Это и необходимо прививать и передавать молодому поколению", - цитирует пресс-служба депутата Госдумы от Ленинградской области Ольгу Занко.

Созданную в феврале этого года новую особо охраняемую природную территорию, памятник природы "Бухта Желтая" убирали порядка 80 человек. Там также устанавливали информационные щиты и навигацию.

Также в этот день инспекторы охраны окружающей среды комитета Госэконадзора провели рейд по выявлению и пресечению правонарушений при несоблюдении правил нахождения на ООПТ. В результате было вынесено десять постановлений.

О лесопарке и памятнике природы

Лесопарк на южной окраине Волхова был заложен в 1974 году под руководством и по инициативе лесничего Волховского лесничества Петра Антипова. В 1941 году бойцами 54-й армии там, на подступах к городу и в 3,5 км от плотины Волховской ГЭС, были остановлены фашисты. К тридцатой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 1975 года был открыт мемориал "Валимский рубеж".

Новая ООПТ, памятник природы "Бухта Желтая" площадью 613 га включает природный комплекс участка северного побережья Финского залива в районе бухт Желтой, Малоостровской и Дубковой. Территории присвоили этот статус для сохранения природных экосистем северного побережья Финского залива и поддержания их естественного ландшафтного и биологического разнообразия. На ООПТ есть древние и современные дюны, различные типы болот и заболоченные межваловые понижения и исторические ландшафты, которые ценятся как предмет культурного наследия.

День эколога - российский профессиональный праздник. Он отмечается с 2008 года ежегодно 5 июня. Установлен указом президента РФ Владимира Путина от 21 июля 2007 года по предложению комитета Госудумы по экологии (ныне комитет Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии). Приурочен к празднованию Всемирного дня окружающей среды (5 июня).