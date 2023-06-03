Патриарх Кирилл сообщил, что "Троица" останется в храме Христа Спасителя на год

Он добавил, что затем икону вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Икона "Троица" Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, затем ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру. Об этом в субботу заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после всенощного бдения в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

"Завтра я не смогу быть в этом храме и вообще в лавре именно потому, что в храме Христа Спасителя будем молиться перед возвращенным образом Святой Троицы. Затем будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне. А затем этот образ вернется сюда, в святой храм на историческое место", - сказал он.

Глава РПЦ добавил, что президент РФ Владимир Путин принял историческое решение о возвращении "Троицы" для размещения в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, где в настоящее время находится ее копия. Он также назвал образ Троицы, написанный Рублевым, главной иконой Русской православной церкви.

"Она дивным образом передает тайну божественного бытия, тайну единосущия трех лиц Святой Троицы. С этой иконой связаны особые события в жизни нашего народа. <...> Именно сейчас, когда Отечество наше противостоит огромным враждебным силам, этот образ возвращается в церковь для того, чтобы, молясь перед ней, мы возносили Господу хвалу и одновременно просили его вспомоществовании Отечеству нашему", - отметил патриарх.

Ранее сообщалось, что икона будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня. Патриарх проведет 4 июня в храме Христа Спасителя богослужение, после литургии икона будет доступна для поклонения.