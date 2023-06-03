Во Владимирской области из-за непогоды почти 10 тыс. человек остались без электричества

Как сообщил губернатор региона Александр Авдеев, в четырех районах электроснабжение уже восстановлено

ТАСС, 3 июня. Более 10 тыс. человек в шести районах остались без электричества во Владимирской области из-за сильного ветра и крупного града. Об этом в субботу сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.

"По состоянию на 19:00 в зоне отключения находилось 6 районов, 91 населенный пункт с населением 10 241 человек, из которых 1 046 - дети", - написал он.

По словам Авдеева, в четырех районах электроснабжение уже восстановлено, подачу электричества наладили в 44 населенных пунктах с населением более 3 тыс. человек, из которых 489 - дети.

Электроснабжение восстанавливают около 50 бригад энергетиков, при необходимости силы и средства будут увеличены втрое. "В настоящее время в восстановительных работах задействованы 48 бригад энергетиков: 96 специалистов и 48 единиц спецтехники. При необходимости силы и средства будут увеличены до 97 бригад, 336 человек и 163 единиц специальной техники. Для подачи электроэнергии социально значимым объектам в случае необходимости могут быть задействованы 22 резервных источника электроснабжения общей мощностью более 2,3 МВт", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Владимирэнерго".

Решением Штаба филиала "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго" для оперативного восстановления электроснабжения в наиболее пострадавшие от стихии районы направлены бригады энергетиков и спецтехника из других территорий региона, в которых наблюдается стабильная обстановка.

Ранее Авдеев в сообщил, что в субботу часть Владимирской области осталась без электричества из-за сильного ветра и града размером с перепелиное яйцо.