Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Greenpeace

Организацию ранее признали нежелательной

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Доступ к сайту международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International ограничен на территории РФ, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Причины ограничения доступа не указаны. ТАСС обратился за комментарием о причинах блокировки в Роскомнадзор.

Ранее, 29 мая, Минюст РФ добавил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, международную неправительственную некоммерческую организацию Greenpeace International (Нидерланды).

19 мая Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной.