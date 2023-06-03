В Саратове открыли новый участок набережной протяженностью 1,4 км

Теперь длина набережной достигла 6,4 км

САРАТОВ, 3 июня. /ТАСС/. Участок набережной протяженностью 1,4 км открыли в субботу в Саратове. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"Сегодня для жителей Саратова открылся новый участок набережной от улицы 2-й Садовой до Большой Садовой, его протяженность - 1 400 м. Прошелся по всему новому участку. С утра здесь уже отдыхают люди, на игровых площадках много семей с детьми, работают уличные тренажеры", - написал глава региона. Таким образом, длина набережной достигла 6,4 км.

Бусаргин отметил, что некоторые элементы благоустройства еще в работе. Например, не установлены ларьки с мороженым и напитками. Власти города собираются сделать это в ближайшее время. Кроме того, в планах отремонтировать улицу Большую Садовую, ведущую к новому участку набережной, и сделать рядом парковку.

"В планах - продлить саратовскую набережную до Затона. Здесь планируем обустроить пляжную зону. Работы начнем уже в июле этого года", - добавил губернатор.

В сентябре 2021 года проект берегоукрепления и строительства набережной на участке от 2-й Садовой до Большой Садовой презентовали председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в ходе его рабочей поездки в Саратов. Премьер-министр РФ поддержал проект. В начале мая 2023 года в Саратове председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным завершение строительства участка и планы по продлению набережной вверх по течению Волги, до поселка Затон.