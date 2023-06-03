В Минкультуры сообщили о доставке "Троицы" в храм Христа Спасителя

Икону установили в капсулу в центре собора, добавили в ведомстве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Икона "Святая Троица" Андрея Рублева доставлена в храм Христа Спасителя и установлена в капсулу в центре собора. Икона будет находиться в храме две недели, до 18 июня, сообщило в субботу Министерство культуры РФ.

"Вечером 3 июня, накануне православного праздника Троицы, икона "Святая Троица" кисти Андрея Рублева была успешно перевезена из Государственной Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. Икона будет находиться в кафедральном соборе на праздничном богослужении 4 июня и в течение последующих двух недель, до 18 июня", - говорится в сообщении. После экспонирования в храме Христа Спасителя икона будет отправлена на плановую реставрацию.

Министерство культуры подтвердило, что "Троица" установлена в специальную капсулу, обеспечивающую необходимый режим влажности. В храме будут строго контролироваться условия, требуемые для сохранения памятника. Дополнительный контроль будет осуществляться сотрудниками Третьяковской галереи. Уточняется, что допуск верующих для поклонения иконе будет осуществляться ежедневно с 10:00 до 19:00, однако в целях обеспечения необходимых условий возможны технические перерывы до 60 минут.

"В специальной капсуле со стеклом, куда перемещена икона, будет поддерживаться установленная влажность на уровне 55%. Кроме того, у нас в готовности находятся дублированные системы вентиляции и кондиционирования, работающие на центральный храм, а также холодильные машины, которые будут запускаться по мере необходимости", - приводятся в сообщении слова начальника управления автоматики и телемеханики храма Христа Спасителя Сергея Виноградова. Он добавил, что диспетчерский пункт, контролирующий функционирование систем и установок, работает в круглосуточном режиме.

По словам директора компании "Арт-курьер" Александра Зарецкого, перевозка иконы осуществлялась на специальных автомобилях, оборудованных пневматической подвеской, климат-контролем и различными системами безопасности. Для подготовки иконы к транспортировке был изготовлен специальный упаковочный ящик, соответствующий музейным требованиям.

Ранее в РПЦ сообщали, что икона будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня. Позже, в субботу, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что святыня будет находиться в ХХС в течение года, а уже после ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру.