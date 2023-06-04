Православные смогут увидеть "Троицу" Рублева в храме Христа Спасителя в день Пятидесятницы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет богослужение, а после литургии икона будет доступна для поклонения верующих

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. День Святой Троицы отмечают православные верующие в воскресенье. Накануне в храм Христа Спасителя была доставлена икона "Святая Троица" Андрея Рублева, после праздничного богослужения она будет доступна для поклонения верующих.

День Святой Троицы - один из двенадцати главных церковных праздников. Его называют Пятидесятницей, так как он приходится на 50-й день после Пасхи. Этот день также считают днем рождения церкви, отметил священник Александр Волков.

"Пятидесятница завершает пасхальный цикл праздников, которые начались со входа Господнего в Иерусалим. Это событие связано с исполнением обещания Христа своим ученикам о том, что они после его вознесения на небо получают благодать Святого Духа в виде сошествия огненных языков. Именно с этого дня начинается существование церкви", - сказал ТАСС председатель информационной комиссии Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.

Он уточнил, что после событий Пятидесятницы апостолы направились на проповедь Евангелия, которая была им завещана самим Иисусом Христом. По его словам, эта проповедь привела к тому, что сейчас многие в мире исповедуют христианство, в частности православие.

Волков отметил, что принесение "Троицы" Рублева в храм на Пятидесятницу является особым событием, икона "будет доступна для верующих не только, чтобы ее лицезреть в музейном пространстве, а чтобы перед ней в храмовом пространстве могли помолиться православные христиане". "Это знаковое событие, которое добавляет дню Святой Троицы важное звучание и наполнение", - пояснил Волков.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет 4 июня в храме Христа Спасителя богослужение, после литургии икона будет доступна для поклонения верующих. Затем допуск к иконе будет осуществляться с 10:00 до 19:00, возможны технические перерывы продолжительностью до 60 минут для обеспечения температурно-влажностного режима. Ранее в РПЦ сообщали, что икона "Троица" Андрея Рублева будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня. Патриарх 3 июня заявил, что святыня будет находиться в ХХС в течение года, а затем ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру.

Принесение иконы

Безопасность во время нахождения святыни в ХХС будут обеспечивать Росгвардия и служба безопасности храма. Минкультуры РФ займется принесением иконы, она будет находиться в храме под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при строгом контроле температурно-влажностного режима, требуемого для сохранения памятника.

"Троица" Рублева будет храниться в специальной герметичной капсуле, обеспечивающей стабильность заранее заданного уровня влажности. Автоматизированная мониторинговая система храма будет регулировать температурный режим, она реагирует на изменения внешних и внутренних тепловых показателей.