В галерее заявили, что "Троицу" должны вернуть в Третьяковку не позднее 19 июня

Такое условие указано в договоре о размещении иконы в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Икона "Троица" кисти Андрея Рублева должна быть возвращена не позднее 19 июня в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи. Об этом в субботу в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба галереи.

"В соответствии с договором о размещении иконы в храме Христа Спасителя, не позднее 19 июня 2023 года икона "Святая Троица" Андрея Рублева (инв.13012) должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи", - говорится в сообщении.

Икона Андрея Рублева "Святая Троица" выставлена в храме Христа Спасителя, увидеть икону можно с 5 по 18 июня с 10:00 до 19:00.

Ранее в РПЦ сообщали, что икона будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня. Позже, в субботу, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что святыня будет находиться в ХХС в течение года, а уже после ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру.