Полиция Франции ожидает 600 тыс. человек на акциях против пенсионной реформы 6 июня

Предполагается, что в некоторых городах в демонстрациях примут участие более 10 тыс. человек

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы ожидают участия от 400 тыс. до 600 тыс. человек в акции протеста против пенсионной реформы, которая пройдет 6 июня по всей Франции. Об этом в субботу сообщила газета Le Figaro со ссылкой на данные полиции.

Издание отмечает, что в некоторых городах на улицы могут выйти более 10 тыс. человек. Речь идет о Гренобле, Лионе, Нанте и Тулузе. Сообщается, что власти опасаются активного участия погромщиков в предстоящих демонстрациях.

Ранее Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC) сообщило, что из-за забастовки 6 июня парижский аэропорт Орли будет работать с перебоями.

Очередная всеобщая акция протеста против пенсионной реформы запланирована во Франции 6 июня. Она станет четырнадцатым по счету днем массового протеста против правительственного закона, предполагающего повышение пенсионного возраста. Манифестации, как ожидается, пройдут более чем в 200 французских коммунах.

Наибольшее число участников акции протеста против пенсионной реформы было зафиксировано 31 января - тогда на улицы вышли 1,27 млн человек.