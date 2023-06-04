В МЧС заявили, что в Якутии нет подтопленных паводком объектов

Завершение активной фазы ледохода ожидается в ближайшие трое суток

ЯКУТСК, 4 июня. /ТАСС/. Подтопленные объекты на территории Якутии отсутствуют, в ближайшие трое суток ожидается завершение активной фазы ледохода. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"Подтопленных объектов на территории Республики Саха (Якутия) нет, гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом, уровень воды на реках снижается. В ближайшие трое суток ожидается завершение активной фазы ледохода", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнил начальник Главного управления МЧС России по региону Павел Гарин, спасатели продолжают помогать жителям в Колымской группе районов. Группировка спасателей из Таттинского района выведена. Комиссии органов местного самоуправления подсчитывают ущерб.

Ледоход на реке Лене проходит на территории Булунского района, в устьевой части ледоход ожидается в первой декаде июня. Ледоход на реке Оленек вышел в устье. По территории Нижнеколымского района ледоход проходит на реках Колыма и Алазея. В ближайшие сутки-двое ледоход на реке Колыме выйдет в устье. Вскрытие реки Алазея в устьевой части ожидается в первой декаде июня. На реке Яне активная фаза ледохода проходит на территории Усть-Янского района, в ближайшие сутки-двое ожидается вскрытие в устьевом участке реки у гидропоста Нижнеянск. Активная фаза ледохода на реке Индигирка проходит по территории Аллаиховского района.

По состоянию на 1 июня режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня из-за весеннего паводка действовал в шести районах республики - Амгинском, Анабарском, Кобяйском, Таттинском, Чурапчинском и Усть-Алданском улусах. Как сообщали ранее региональные власти, они намерены оплатить восстановление пострадавших от паводка районов. Кроме того, на ремонт региональных и муниципальных дорог, размытых паводком, предусмотрено 200 млн рублей.