В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 17 градусов

Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и температура до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Днем в столице будет от плюс 15 до плюс 17 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 5 градусов. "Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков", - говорится в сообщении.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от плюс 13 до плюс 18 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер ожидается западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.