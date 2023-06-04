Приемная кампания в крупнейший вуз Херсонской области пройдет в гибридном формате

По словам ректора Херсонского государственного педагогического университета Татьяны Томилиной, документы на поступление уже подали несколько человек, в том числе более 20 российских военнослужащих, участвующих в спецоперации

СКАДОВСК /Херсонская область/, 4 июня. /ТАСС/. Документы на поступление в Херсонский государственный педагогический университет в период приемной кампании 2023 года можно будет подать онлайн и очно в нескольких городах области и соседнего Крыма. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС ректор вуза Татьяна Томилина.

"Во время приемной кампании документы можно будет сдать онлайн. У нас есть чат в Telegram-канале - называется "Херсонский государственный педагогический университет Россия", и у нас документы можно будет сдать в Геническе, Скадовске, Лазурном, Ялте и на онлайн-площадке", - сказала Томилина.

Она уточнила, что приемная кампания начнется 7 июня. При этом документы на поступление уже подали несколько человек, в том числе более 20 российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.

В вузе утверждены правила приема и проведения приемной кампании. "Они немного отличаются от тех законодательных актов, которые действуют в Российской Федерации. Я, конечно, буду подключать все свои силы, чтобы нам разрешили провести вступительную кампанию по правилам прошлого года. Хотя бы еще на один год. То есть без экзаменов на все бюджетные места и в любом возрасте, потому что мы сталкивались с таким вопросом, когда приходят взрослые люди и говорят, что не было возможности учиться, а теперь есть", - рассказала Томилина.

Предполагается, что в новом учебном году в вузе сохранят девять факультетов.