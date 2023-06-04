В России предложили создать Национальный центр управления беспилотниками

По словам зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артема Шейкина, создание такого ведомства упростит использование гражданских дронов и квадрокоптеров

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Создание Национального центра управления беспилотными системами поможет упорядочить использование гражданских беспилотников и вывести их из серой зоны за счет сокращения времени на согласования и получение разрешений. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

"При использовании гражданских беспилотников сейчас есть затруднения, связанные с долгой и сложной процедурой согласования плана полета дронов и квадрокоптеров и получения разрешения на полет, что негативно сказывается на использовании беспилотных авиасистем (БАС) в полной мере. Из-за этого немалый процент пользователей таких систем не согласовывают полеты и уходят в серую зону, что не соответствует принципам безопасности. Решением в данной ситуации может стать создание Национального центра управления беспилотными системами, принцип работы которого будет предусматривать системную и проработанную организацию полетов гражданских беспилотников", - сказал сенатор, возглавляющий секцию Совета по цифровизации, посвященную технологическому суверенитету и информационной безопасности РФ.

Для создания такого центра, полагает Шейкин, правительству необходимо скорректировать правила разработки требований к антитеррористической защищенности объектов и паспортам безопасности объектов, дополнив их требованиями о мерах технической оснащенности средствами защиты от противоправного применения беспилотников. Соответствующие предложения, по словам парламентария, уже направлены в кабинет министров. Кроме того, регионам следует провести анализ уже имеющихся паспортов антитеррористической защищенности объектов на своих территориях, оценить важные и значимые объекты с точки зрения рисков атаки беспилотниками.

"Наряду с этим необходимо разрабатывать единый сервис, оператором которой выступит, скажем, созданный Национальный центр управления беспилотными системами. На базе чего он может быть создан, тут, вероятно, решение должно приниматься Минтрансом, правительством с учетом оценки уже имеющейся инфраструктуры Единой системы организации воздушного движения РФ", - добавил Шейкин.

Оперативный межведомственный обмен

При этом, подчеркнул зампред Совета по цифровизации, важно, чтобы в рамках такого центра происходил оперативный межведомственный обмен данными с органами власти, согласующими полеты, и ответственными лицами объектов, которые имеют средства устранения беспилотников. "Сам же процесс согласования полета должен быть простым и интуитивно понятным пользователям. Вероятно, это карта каждого региона, где зарегистрированным пользователям доступны отображенные зоны, где полеты с определенной высотностью возможны с согласованиями в кратчайший срок. Считаю, что он не должен превышать двух суток с момента подачи заявки. Также возможно отображение там зон, где полеты требуют более длительного согласования", - рассказал сенатор.

Шейкин отметил, что работа над такой системой и базой достаточно не простая, потребуется аккумулировать большой объем данных, организовать оперативный межведомственный обмен, во многих случаях, возможно, потребуется провести дистанционное зондирование земли. "Дистанционное зондирование земли, к слову, является одним из наиболее актуальных направлений развития беспилотной авиации, [оно] используется в сельском хозяйстве, горных работах, в охране окружающей среды и природных ресурсов. В отличие от космической съемки зондирование земли с беспилотников имеет ряд преимуществ, в том числе доступность и сокращение сроков получения данных, а также экономия финансов, поскольку БАС позволит отказаться от закупки зарубежных данных космосъемки", - обратил внимание парламентарий.