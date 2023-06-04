Прихожане пришли в храм Христа Спасителя, чтобы поклониться "Троице"

Икону установили в специальную капсулу в центре собора

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Прихожане собираются у входа в храм Христа Спасителя утром в воскресенье, чтобы поклониться "Святой Троице" Андрея Рублева, передает корреспондент ТАСС.

Православных верующих планируют начать запускать в храм в 08:30, сообщили корреспонденту в РПЦ.

"Троица" - один из шедевров русского иконописного искусства, написанный Андреем Рублеым в первой четверти XV века. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. 15 мая стало известно о решении президента России Владимира Путина передать эту икону из Третьяковской галереи Русской православной церкви.

Ранее в РПЦ сообщали, что икона "Троица" будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня. 3 июня патриарх Кирилл заявил, что святыня будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, а уже после ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру. Позже Министерство культуры России подтвердило транспортировку святыни в храм перевозчиком "Арт-курьер". Икону установили в специальной капсуле в центре собора. В ночь с 3 на 4 июня пресс-служба Третьяковской галереи опубликовала сообщение в официальном Telegram-канале с информацией, что в соответствии с договором о размещении иконы в храме, она должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи не позднее 19 июня 2023 года.

"Троица" Рублева будет храниться в специальной герметичной капсуле, обеспечивающей стабильность заранее заданного уровня влажности. Автоматизированная мониторинговая система храма будет регулировать температурный режим, она реагирует на изменения внешних и внутренних тепловых показателей. Согласно субботнему сообщению министерства культуры, после экспонирования в храме Христа Спасителя икону направят на плановую реставрацию.