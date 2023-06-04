Более 4 тыс. жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области разместили в ПВР

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, за ночь ВСУ обстреляли Шебекинский округ и Волоконовский район

БЕЛГОРОД, 4 июня. /ТАСС/. Более 4 тыс. жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"На сегодня в пунктах временного размещения у нас находятся более 4 тыс. человек. Вся необходимая помощь оказывается. Я очень благодарен неравнодушным жителям, которые приносят в Центр молодежных инициатив Белгорода предметы первой необходимости. Делятся с теми, кому сейчас очень нелегко. Все вместе с общей бедой справимся", - написал он.

По словам губернатора, минувшей ночью со стороны Вооруженных сил Украины были обстреляны Шебекинский округ и Волоконовский район. "Много повреждений. Информации о пострадавших нет", - отметил он.

Гладков попросил жителей населенных пунктов, которые обстреливаются ВСУ, прислушаться к мнению властей и временно покинуть свои дома, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь близких.