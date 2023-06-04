В правительстве не поддержали законопроект об уголовной ответственности за дипфейки

Как указано в проекте отзыва кабмина, в документе не учтено, что создание с помощью ИИ материалов, содержащих сведения о частной жизни лица, без цели их последующего распространения не обладает достаточной степенью общественной опасности, свойственной преступлению

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении отдельной уголовной ответственности за распространение так называемых дипфейков - поддельных медиаматериалов, созданных искусственным интеллектом. Проект отзыва кабмина на документ есть в распоряжении ТАСС.

Автором инициативы выступил депутат от фракции ЛДПР Сергей Леонов. Согласно проекту отзыва, он предложил дополнить Уголовный кодекс (УК) РФ новой статьей, которая предусматривает ответственность за незаконное создание или распространение, в том числе в СМИ и интернете, информации о людях без их согласия с помощью искусственного интеллекта, который подменяет лицо и голос.

"Вместе с тем не учтено, что создание с помощью искусственного интеллекта материалов, содержащих сведения о частной жизни лица, без цели их последующего распространения не обладает достаточной степенью общественной опасности, свойственной преступлению. <…> Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что незаконное распространение персональных данных человека, в том числе с применением искусственного интеллекта, уже сейчас подпадает под статью 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Кроме того, материалы к представленному законопроекту не содержат статистических и других данных, которые свидетельствуют о том, что действующее правовое регулирование неэффективно.

"Используемые в законопроекте формулировки "создание сведений о частной жизни лица", "технология обработки контента" не отвечают требованиям определенности, ясности и недвусмысленности, на необходимость соблюдения которых неоднократно указывал Конституционный суд РФ", - подчеркнули в правительстве.

Законопроект пока не внесен в Госдуму. Инициативы об изменении УК РФ должны поступать на рассмотрении палаты с отзывами правительства и Верховного суда.