В Московском регионе из-за заморозков объявили оранжевый уровень погодной опасности

По прогнозу, ночью температура воздуха составит от 0 до -2 градусов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности объявили синоптики в Московском регионе из-за прогнозируемых в ночь на 5 июня заморозков. В такой цвет окрашена территория Подмосковья на колористической шкале погодных предупреждений Гидрометцентра России на ближайшие 24 часа.

Оранжевый уровень - предпоследний в перечне уровней погодной опасности и говорит о том, что "погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба". В частности, применительно к Подмосковью это связано с заморозками, которые могут отмечаться в период с 23:00 4 июня до 05:00 5 июня.

Кроме того, синоптики распространили специальное предупреждение о том, что "в период с 4 по 5 июня в Москве и в отдельных районах Московской, Ярославской, Калужской, Владимирской областей в ночные и утренние часы ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов". При этом минувшей ночью заморозки до столичного региона не добрались. Синоптики отмечают, что минимальную по Москве и области температуру зарегистрировали в Волоколамске, где она составила +1,6 градуса.

Ранее главное управление МЧС России по Москве также распространило штормовое предупреждение о заморозках в столице до -2 градусов утром и ночью 4 и 5 июня.