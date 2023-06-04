Володин выразил соболезнования после железнодорожной катастрофы в Индии

В направленной телеграмме спикеру Народной палаты парламента Индии Ому Бирле председатель Госдумы пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования спикеру Народной (нижней) палаты парламента Индии Ому Бирле в связи с железнодорожной катастрофой в штате Одиша. Об этом сообщает в воскресенье сайт палаты парламента.

"Прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме Володина, слова из которой приведены на сайте.

Катастрофа произошла в пятницу вечером в районе города Баласор в штате Одиша. Несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, сошли с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях. Из-за столкновения многие вагоны перевернулись. Вскоре с сошедшими с рельсов вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд. Общее число погибших, по разным оценкам, названным на утро воскресенья, составило от 288 до 294, что выводит ее на третье место трагедий на железных дорогах страны.