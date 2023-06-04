Божественная литургия началась в храме Христа Спасителя, куда принесли "Троицу" Рублева

После богослужения икона будет доступна для поклонения верующих

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Божественная литургия началась в храме Христа Спасителя по случаю Дня Святой Троицы, ее возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает корреспондент ТАСС. Накануне в храм принесли икону "Троица" Андрея Рублева, планируется, что после богослужения она будет доступна для поклонения верующих.

В ходе литургии патриарх Кирилл приложился к иконе "Троица", находящейся в витрине перед алтарем.

На богослужение собрались сотни верующих, на службу пришли также вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Рядом с храмом дежурят сотрудники правоохранительных органов. Икона Рублева находится в витрине в центре храма перед алтарем. Безопасность святыни обеспечивают сотрудники Росгвардии.

День Святой Троицы отмечают православные верующие в воскресенье, это один из двенадцати главных церковных праздников. Его также называют Пятидесятницей, так как он приходится на 50-й день после Пасхи.

Ранее в РПЦ сообщали, что икона "Троица" Андрея Рублева будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня. В субботу, патриарх заявил, что святыня будет находиться в соборе в течение года, а уже после ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру.

"Троица" была написана Рублевым в первой четверти XV века, является одним из шедевров русского иконописного искусства. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР икона была передана в Государственную Третьяковскую галерею. 15 мая стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать эту икону из Третьяковской галереи Русской православной церкви.