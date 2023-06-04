Предстоятель УПЦ провел всенощное бдение накануне Троицы в храме Агапита Печерского

В то же время в главном соборе монастыря - Успенском - торжественную литургию провела раскольническая Православная церковь Украины

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий провел всенощное бдение накануне праздника Святой Троицы в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил телеканал "Первый казацкий".

"Накануне праздника Пятидесятницы (День Святой Троицы - прим. ТАСС) митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре. 3 июня праздничное богослужение в храме в честь преподобного Агапита Печерского", - говорится в сообщении Telegram-канала "Первого казацкого".

В то же время в главном соборе монастыря - Успенском - торжественную литургию 4 июня в 09:00 провела раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ), свидетельствует сообщение на сайте ПЦУ.

Власти Украины в последнее время проводят курс на вытеснение канонической УПЦ, в том числе из Киево-Печерской лавры. Власти в конце 2022 года не продлили договор с УПЦ об аренде Трапезной церкви и главного собора монастыря - Успенского. Впервые в 2023 году в Успенском соборе на Рождество, а также на Крещение и Пасху проводила службу не УПЦ, а раскольническая ПЦУ.

В конце марта власти разорвали с УПЦ договор аренды всей Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд. Наместнику лавры митрополиту Павлу предъявлены обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На прошлой неделе эта мера пресечения была продлена. Как заявил Павел на заседании суда, патриарх Константинопольский Варфоломей звонил ему и предлагал перейти вместе с братией монастыря в раскольническую ПЦУ, пообещав снятие всех обвинений.

ПЦУ была создана в 2018 году в Киеве из двух раскольнических церковных структур. ПЦУ получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея, но не была признана ни Русской православной церковью, ни Украинской православной церковью.