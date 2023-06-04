Кабмин расширил перечень погранпунктов для въезда в Россию по единой электронной визе

В перечень добавили три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербург

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее перечень пунктов пропуска для въезда в Россию иностранцев по единой электронной визе. В перечень добавили три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербург. Об этом сообщается в воскресенье на сайте правительства со ссылкой на документ.

"В разделе IV перечня пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, через которые иностранные граждане осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации на основании единой электронной визы <...> позицию "Большой порт Санкт-Петербург (участок Морской вокзал) изложить в следующей редакции: "Большой порт Санкт-Петербург (участки Морской вокзал, Форт Константин, Английская набережная и набережная Лейтенанта Шмидта)", - говорится в распоряжении.

Отмечается, что подписанное распоряжение является частью подготовительной работы по запуску единой электронной визы, разрешить посещение России по которой планируется с 1 июля 2023 года.

Правительство планировало запустить электронные визы с начала 2021 года, однако этому помешали ковидные ограничения. В ходе подготовки к запуску в 2020 году кабмин утвердил положение о порядке оформления визы, а также перечень пунктов пропуска, который был расширен. "Электронная виза может быть оформлена в специальном разделе на сайте МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для ее получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Срок оформления займет не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформят бесплатно", - следует из текста сообщения.