В Ашхабаде прошли праздничные мероприятия в честь Дня русского языка

Первый секретарь посольства РФ в Туркмении, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева сообщила, что в стране работает 70 школ с русским языком обучения, большое количество их выпускников учится в российских вузах

АШХАБАД, 4 июня. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные Дню русского языка и дню рождения А. С. Пушкина, прошли в парке "Ашхабад", передает корреспондент ТАСС.

Несмотря на установившуюся с утра жаркую погоду (свыше 35 градусов по Цельсию) на мероприятия в парк пришли более 100 человек, среди которых было много детей.

"Русский язык - один из самых популярных языков в мире, язык ООН, интернета, мировой культуры и всего того, что дорого нашему сердцу и нашей душе. Очень радостно, что сегодняшний праздник совпал с большим праздником, который отмечает весь православный мир, с Троицей. Мы выражаем большую благодарность президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову за ту поддержку, которая оказывается русской культуре и русскому языку в Туркменистане", - сказала, открывая праздник, первый секретарь посольства РФ в Туркмении, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева.

Зрители увидели интерактивное представление "Сказки о рыбаке и рыбке", после которого прошла викторина на знание произведений Пушкина и русского языка. Дети с большим удовольствием приняли в ней участие, а затем отправились на организованные неподалеку мастер-классы, в которых смогли научиться делать из бумаги кораблики и лебедей.

Зайцева отметила, что в Туркмении работает 70 школ с русским языком обучения, большое количество их выпускников учится в российских вузах. В институте мировых языков им. Довлета Азади, в педагогическом институте в Туркменабаде, в Государственном университете работают кафедры и факультеты русского языка и литературы. "В целом владение русским языком на хорошем уровне отмечается у большого процента населения Туркменистана в различных регионах, не только в столичном", - сообщила она.

Международный день русского языка традиционно отмечается 6 июня - в день рождения Александра Пушкина.