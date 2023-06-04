Минздрав Белоруссии подписал с компанией из КНР соглашение о строительстве медучреждений

Пресс-служба ведомства сообщила, что в ходе посещения Пекинского университета обсуждалась возможность сотрудничества и обмена преподавателями и студентами для участия в научно-практических конференциях и стажировках

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии и компания Sinopharm заключили соглашение о сотрудничестве, предполагающее, в частности, строительство в республике медучреждений. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Во время визита в Китай представители Минздрава Беларуси подписали с компанией Sinopharm соглашение о сотрудничестве по реализации ряда проектов. В том числе о строительстве на территории Беларуси медучреждений под ключ и поставке медоборудования китайского производства", - отмечается в сообщении.

В ходе посещения Пекинского университета обсуждалась возможность сотрудничества и обмена преподавателями и студентами для участия в научно-практических конференциях, стажировках, а также проведение совместных научных исследований.

"Обсуждена возможность сотрудничества с университетом в области гематологии, в том числе CAR-T-терапии. Речь идет о подготовке специалистов в области молекулярной биологии - CAR-T-терапии и новых технологий при аллогенной и аутологичной трансплантации костного мозга. Предложена концепция организации совместного центра CAR-T-терапии для оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам", - проинформировали в Минздраве.

CAR-T-терапия - форма иммунотерапии рака, которая заключается в перепрограммировании изъятых из тела пациента Т-клеток, которые затем возвращают в организм больного. Существует несколько одобренных терапий на базе CAR-T-клеток, направленных на борьбу с разными формами миеломы, лимфомы и лейкемии.